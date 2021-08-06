Военные ВВО десантировались из вертолета военно-воздушных сил НОАК: видео

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) из состава Российского воинского контингента в рамках подготовки к учению «Сибу/Взаимодействие-2021», приняли участие в практической тренировке по десантированию из вертолета посадочным способом.

Мероприятие состоялось на базе подготовки «Цинтунся» в Нинся-Хуэйском автономном районе Китайской Народной Республики (КНР) с использованием вертолета Ми-171Е военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

В ходе тренировки военнослужащие с экипировкой и штатным вооружением осуществили посадку на воздушное судно, перелет и десантирование в незнакомом районе. После приземления подразделение с ходу совершило многокилометровый марш по пересеченной и горной местности с выполнением ряда практических задач. В рамках учебных мероприятий использовались современные приборы наблюдения и разведки, а также стрелковое вооружение - ручные пулеметы, снайперские винтовки, автоматы АК-12.

В ближайшее время запланированы совместные практические тренировки отдельных эпизодов предстоящего учения с привлечением авиации обеих сторон.

В состав участников совместного Китайско-Российского учения от российской стороны входят военнослужащие отряда оперативно-тактической авиации, мотострелкового соединения, дислоцированного в Забайкальском крае и аппарат управления. Силы китайской стороны состоят из сухопутных войск и военно-воздушных сил.

Совместное учение «Сибу/Взаимодействие-2021» пройдет с 9 по 13 августа текущего года на полигоне «Цинтунся». В нем планируется задействовать около 13 тысяч военнослужащих и свыше 400 единиц вооружения и военной техники.