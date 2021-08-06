В Иркутской области подросток получил смертельный удар током

Трое подростков собирали лом черных и цветных металлов на территории бывшего совхоза в поселке Харик в Иркутской области. В результате несчастного случая один из них получил смертельный удар током. Об этом сообщили в СУСК РФ по Иркутской области.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

В частности, будут допрошены сотрудники энергосбыта и лица, ответственные за содержание территории, где произошла трагедия.