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В Иркутской области подросток получил смертельный удар током

Кира Карон
06:20 06.08.2021
В поселке Харик на территории бывшего совхоза подросток погиб от удара током.
В Иркутской области подросток получил смертельный удар током
© Фото: flickr
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Трое подростков собирали лом черных и цветных металлов на территории бывшего совхоза в поселке Харик в Иркутской области. В результате несчастного случая один из них получил смертельный удар током. Об этом сообщили в СУСК РФ по Иркутской области.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье о причинение смерти по неосторожности. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

В частности, будут допрошены сотрудники энергосбыта и лица, ответственные за содержание территории, где произошла трагедия. 

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