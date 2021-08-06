Авто-гиганты: конкурсанты РВСН посоревновались в экстремальном вождении

Участники конкурса на лучшего механика-водителя автономных пусковых установок завершили этап по экстремальному вождению техники.

Состязание по экстремальному вождению на специальном автодроме включало в себя вождение по ограниченным проездам, преодоление искусственных и естественных препятствий, преодоление условно зараженного участка местности.

Рассматривались действия механика-водителя в ходе проведения марша и нападении «диверсионно-разведывательных формирований», а также были проверены знания конкурсантов технических характеристик комплекса, курса вождения и правил дорожного движения.

В рамках конкурса участники выполнили нормативы по физической и огневой подготовкам и сдали зачеты по РХБЗ.