В ЮВО более 70 тысяч членов семей военных и гражданских специалистов вакцинировались от COVID-19

В Южном военном округе (ЮВО) продолжается вакцинация военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала от новой коронавирусной инфекции.

На данный момент двумя компонентами препарата «Спутник V» вакцинировались более 260 тысяч человек, из них более 155 тысяч – военнослужащие и члены их семей, свыше 40 тысяч – гражданский персонал. Также прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях, сотрудникам организаций Министерства обороны Российской Федерации, новобранцам весеннего 2021 года призыва.

Кроме того, во всех гарнизонах округа организована ревакцинация военнослужащих и сотрудников медицинских учреждений ЮВО. В категорию ревакцинируемых вошли граждане, получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.

Большинство военнослужащих и гражданских специалистов уже сделали прививку от COVID-19, что позволяет им уверенно исполнять обязанности военной службы в условиях сложной эпидемической обстановки. Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.