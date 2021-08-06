Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Коронавирус ТЕГИ

В ЮВО более 70 тысяч членов семей военных и гражданских специалистов вакцинировались от COVID-19

Анна Берестовая
05:30 06.08.2021
В Южном военном округе продолжается вакцинация членов семей военнослужащих и гражданских специалистов от коронавируса.
В ЮВО более 70 тысяч членов семей военных и гражданских специалистов вакцинировались от COVID-19
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В Южном военном округе (ЮВО) продолжается вакцинация военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала от новой коронавирусной инфекции.

На данный момент двумя компонентами препарата «Спутник V» вакцинировались более 260 тысяч человек, из них более 155 тысяч – военнослужащие и члены их семей, свыше 40 тысяч – гражданский персонал. Также прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях, сотрудникам организаций Министерства обороны Российской Федерации, новобранцам весеннего 2021 года призыва.

Кроме того, во всех гарнизонах округа организована ревакцинация военнослужащих и сотрудников медицинских учреждений ЮВО. В категорию ревакцинируемых вошли граждане, получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.

Большинство военнослужащих и гражданских специалистов уже сделали прививку от COVID-19, что позволяет им уверенно исполнять обязанности военной службы в условиях сложной эпидемической обстановки. Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:56 Армия
Видео
Авто-гиганты: конкурсанты РВСН посоревновались в экстремальном вождении
05:01 Армия
Видео
Обнаружить и уничтожить: военные нейтрализовали «диверсантов» на учениях под Иркутском
04:29 В стране и мире
СМИ: премьер Сент-Винсента и Гренадин ранен во время митинга
01:51 Армия
«Оснащены в полном объеме»: начальник ГУ Железнодорожных войск рассказал о технике и вооружении
03:01 В стране и мире
Глава ВОЗ заявил, что мир охватила «реальная опасность» из-за пандемии
Популярное
Видео
Выбросившего ребенка с балкона мужчину доставили в следственное управление: видео
Видео
Появились кадры с улицы Шумилова в Москве, где мужчина выбросил сына из окна многоэтажки
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
Видео
«Кто-то заметает следы»: бывший офицер полиции США о самоубийстве полицейских Капитолия
«Русские уже сделали»: Маск поделился, что изучает российские разработки
ФСБ РФ рассекретила имена 54 финнов, участвовавших в геноциде жителей Карелии в войну
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.