Обнаружить и уничтожить: военные нейтрализовали «диверсантов» на учениях под Иркутском

Противодиверсионные силы в Иркутской области выполнили задачу по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

По замыслу поступившей вводной, диверсионные группы провели минирование маршрутов боевого патрулирования. «ДРГ» были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и своевременно нейтрализованы.

Группам, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи. При совершении интенсивных маневренных действий на полевых позициях колонна ПГРК «Ярс» преодолела условно зараженный участок местности.

Соответствующие действия прошли в рамках масштабных маневров с выводом ПГРК «Ярс» на маршруты боевого патрулирования, накануне вошедших в активную фазу. Ракетные полки ПГРК «Ярс» заняли полевые позиции и приступили к несению боевого дежурства.

Стратегические ракетчики отработали вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

В учении было задействовано 10 образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, а также радиационной, химической и биологической защиты.

Всего к учению с Иркутским ракетным соединением привлечено более 1000 военнослужащих РВСН, задействовано около 100 единиц техники.