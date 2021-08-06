Очередной серийный Ил-96-300 совершил первый испытательный полет

В четверг, 5 августа, состоялся первый полет очередного серийного самолета Ил-96-300, построенного на Воронежском авиационном заводе – ВАСО (входит в Дивизион транспортной авиации ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех). Воздушное судно проходит цикл заводских испытаний для последующей передачи заказчику. Это уже второй серийный самолет, который начал осуществлять полетную программу в этом году.

Самолет пилотировал экипаж под руководством командира летчика-испытателя первого класса ПАО «ВАСО», кавалера ордена Мужества Александра Молокостова и летчика-испытателя первого класса ПАО «Ил», также кавалера ордена Мужества Дмитрия Комарова.

В ходе полета на высоте 5000-9000 метров выполнялась проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности всех его систем и силовой установки. Во время снижения проводилась проверка радиотехнических средств захода на посадку. Продолжительность полета составила около двух часов. По словам командира экипажа, полетное задание выполнено в полном объеме.

«Загрузка Воронежского авиазавода на сегодняшний день понятна на период до 2030 года, и предполагается, что год от года она будет нарастать. Программа Ил-96 обеспечивает загрузку ВАСО как одного из градообразующих предприятий Воронежской области», – указал управляющий директор ВАСО Фарит Шарафеев.

Новое воздушное судно оснащено самыми современными системами и оборудованием, которые соответствуют европейским и международным стандартам. В частности, на самолете установлен модернизированный пилотажно-навигационный комплекс.