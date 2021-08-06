СМИ: премьер Сент-Винсента и Гренадин ранен во время митинга

В карибской стране Сент-Винсент и Гренадины, по данным СМИ, во время митинга против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции премьер-министр государства Ральф Гонсалвиш был ранен. Инцидент произошел в столичном городе Кингстауне.

Согласно информации прессы, Гонсалвиш пострадал, пытаясь пройти сквозь столпотворение протестующих. Об этом сообщает портал News784.

Протесты в столице Сент-Винсента и Гренадин были вызваны новыми поправками в законодательство в области здравоохранения. Они предполагают обязательно прохождение вакцинации от COVID-19 некоторых категорий государственных служащих.