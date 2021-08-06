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Разрывая раскаленный воздух: кадры тренировки сирийских бойцов с огнеметом «Шмель»

Виталий Акиньшин
Анна Берестовая
05:00 06.08.2021
Инструкторы РФ обучают сирийских военнослужащих стрельбе из огнемета «Шмель».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Переносной огнемет «Шмель» - грозное оружие в руках профессионала. Сирийские солдаты хорошо знают, что выбить террористов из укрепленных сооружений или пещер бывает крайне сложно.

Выстрел из огнемета буквально плавит и без того раскаленный песок. Сирийские огнеметчики отражают нападение условного противника - хорошо подготовленной группы «боевиков». Как только атака «террористов» захлебывается, пехота мгновенно переходит в наступление.

Навыки ведения контактного боя сирийские военные отрабатывают практически у самой линии фронта. Позиции боевиков находятся в менее чем десяти километрах от полигона. Каждый из этих солдат не раз участвовал в боях с террористами. Огнемет для сирийских бойцов оружие новое, поэтому овладеть навыками стрельбы из «Шмеля» им помогают российские военные инструкторы.

«Личный состав готов. Несмотря на такую жару готовы к проведению занятий, хоть это очень трудно в данных климатических условиях. Но интересно им, и они продолжают совершенствоваться», - рассказал военный инструктор ВС РФ Денис Черновой.

Такие учения, на этом полигоне, проходят на постоянной основе. Даже несмотря на то, что температура воздуха в это время года здесь достигает 50 градусов. Каждый из этих бойцов понимает – навыки, которые они получают сегодня на полигоне, завтра могут пригодиться им в реальном бою.

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