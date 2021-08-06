Армия Военнослужащие Северного флота отработали элементы спецучений по видам обеспечения Анна Берестовая На Северном флоте прошла тренировка, направленная на отработку элементов комплекса спецучений по видам обеспечения. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В рамках командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота на фоне единой тактической обстановки были отработаны элементы комплекса специальных учений по видам обеспечения. Несколько эпизодов комплекса спецучений были разыграны в губе Грязная Кольского залива. Основной из них – этапы специальных учений инженерных войск по оборудованию пункта маневренного базирования сил флота. © Минобороны РФ В ходе спецучений военными инженерами были оборудованы основные элементы береговой и морской составляющих пункта базирования – пункт управления, пункт ожидания погрузки, места размещения, питания и отдыха личного состава, пункт добычи и очистки воды, системы рейдового оборудования, причалы. Также была обеспечена работа плавающей мастерской и стенда контроля физических полей, развернута группа управления, охраны и обороны, которая осуществляет комплексную безопасность во всех средах. © Минобороны РФ В губе Грязная военные инженеры развернули пункт заготовки конструкций с новейшей станцией «Войсковая мобильная лесопильная рама», которая обеспечила не только развертывание данного пункта базирования, но еще и оказала содействие в ремонте и содержании пунктов основного базирования. Также были отработаны практические действия по обработке материалов дистанционного зондирования Земли с изданием уточненных топографических карт и работа по приему гидрометеорологической информации от космических аппаратов с использованием мобильного пункта приема информации. © Минобороны РФ В позиционном районе, расположенном неподалеку от населенного пункта Кица, этапы специального учения по видам обеспечения отработали специалисты РЭБ Северного флота. На базе комплексов радиопомех «Мурманск-БН» они провели ряд тренировок по ведению радиоразведки и подавлению радиоэлектронных объектов условного противника. Этапы специальных учений по различным видам обеспечения будут проводиться на полигонах и в пунктах базирования Северного флота в Мурманской и Архангельской областях в течение нескольких дней. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика