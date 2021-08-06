Военнослужащие Северного флота отработали элементы спецучений по видам обеспечения
На Северном флоте прошла тренировка, направленная на отработку элементов комплекса спецучений по видам обеспечения.
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В рамках командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота на фоне единой тактической обстановки были отработаны элементы комплекса специальных учений по видам обеспечения.
Несколько эпизодов комплекса спецучений были разыграны в губе Грязная Кольского залива. Основной из них – этапы специальных учений инженерных войск по оборудованию пункта маневренного базирования сил флота.