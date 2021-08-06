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Войска ВДВ завершили активный этап тактических учений в Краснодарском крае

Анна Берестовая
03:00 06.08.2021
На полигоне Раевский Новороссийского горного соединения ВДВ завершился активный этап тактических учений парашютно-десантных подразделений.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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На полигоне Раевский в Краснодарском крае завершилась активная фаза учений парашютно-десантных подразделений гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск.

В ходе совершения марша на штатной технике в указанный район подразделения отработали нормативы по преодолению участка «зараженной» местности и участка с минно-взрывными заграждениями, а также отражение нападения условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Личный состав выполнил нормативы по оказанию первой медицинской помощи при различных типах ранений с эвакуацией пострадавшего с поля боя.

Затем десантники совершили выход в район, занятый условными незаконными вооруженными формированиями. «Противник» на маршруте движения уничтожался сходу из вооружения боевых машин БМД-2 и стрелкового оружия. Кроме того, в рамках активной фазы учений личный состав подразделений отработал форсирование водной преграды и вождение боевых машин десанта БМД-2 на плаву.

В тактических учениях принимает участие более 150 военнослужащих и 20 единиц военной и специальной техники.

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