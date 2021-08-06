Суд арестовал двух сотрудников ИВС в Истре, откуда сбежали заключенные

Суд принял решение арестовать до 5 октября двух сотрудников ИВС в Истре, откуда совершили побег заключенные. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«По ходатайству следствия судом в отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД России по Истре, подозреваемых в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября», - цитирует ТАСС сообщение.

Напомним, побег произошел около 4 часов утра 6 августа. По предварительным данным, преступники использовали запрещенные в обороте предметы, а замки дверей открутили гаечным ключом.



