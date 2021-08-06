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Сергей Шойгу ответил на вопрос, появится ли продолжение его книги

Алексей Кошкин
Иван Петров
18:27 06.08.2021
Министр отметил, что продолжение еще должно «созреть». При том, что рассказать есть что. Пока что Шойгу делится возможными сюжетами в уютной обстановке друзей. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Русское Географическое общество
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На вопрос, будет ли продолжение книги, Сергей Шойгу отвечает, что время еще наступит. Большой путь пройден, но еще надо много сделать для страны.

«Оказалось много людей, молодых, которые думают, что родился и сел в министерское кресло, и не было того пути, который к этому ведет. Им кажется, что мы с трудом выкарабкивались, хотелось сказать, что у нас была замечательная жизнь. Я просто хотел рассказать правду, как могу. Есть что рассказать, если будет время», - ответил Шойгу на встрече с коллективом «Красмаша» на вопрос, что побудило его написать сборник рассказов «Про вчера».

Относительно возможного продолжения министр отметил, что оно еще должно «созреть». При том, что рассказать есть что. Пока что Шойгу делится возможными сюжетами в уютной обстановке друзей. 

Ранее сообщалось, что книга Сергея Шойгу номинирована на две литературные премии. 

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