«Позволит закрыть всю потребность страны»: «Газпром» завершает строительство российского завода нефтепродуктов

Строительные краны возвышаются над полями металлических конструкций, рядом - цистерны - объемом с несколько Олимпийских бассейнов. Они предназначены для первых российских катализаторов. Это ключевой компонент для очистки топлива. Без него не получить высокооктановое топливо класса «Евро-5».

«Данный продукт необходим для получения бензина из тяжелых фракций нефти: мазута, гудрона и так далее», - ведущий специалист-технолог Отраслевого центра развития катализаторных технологий Илья Уманский.

Сейчас порошки и гранулы компании закупают за границей. Но новый завод, который возводят в Омске, будет ежегодно выпускать 21 тысячу тонн катализаторов - этого объема хватит на весь российский рынок нефтепродуктов.

«Это проект для всей страны. Потому что это вопрос импортозамещения. Он позволит в полном объеме закрыть всю потребность отечественной нефтеперабатываюшей отрасли. И также этот продукт намечен - проектом - на экспорт», - заявил губернатор Омской области Александр Бурков.

Сам завод строится преимущественно из отечественных комплектующих. Металлоконструкции, непосредственно, из Омска. Емкости из стеклопластика - из Санкт-Петербурга, Другие - из нержавеющей стали - результат работы заводчан из Волгограда и башкирского города Туймазы.

Самая масштабная конструкция будущего завода будет — с 19-этажный дом. Для выпуска катализаторов запатентованы уникальные технологии.

«Все технологии, которые мы используем на производстве - отечественные. Разработчики технологий - российский научный институт. На настоящий момент завод является в России и в СНГ самым современным», - рассказ генеральный директор «Газпромнефть — Каталитические системы» Александр Чембулаев.

Эффективность работы новых катализаторов постоянно проверяют. Проекту российских нефтяников присвоен национальный статус. К строительству первого современного российского завода катализаторов привлекают ученых, машиностроителей, инженеров со всей страны.