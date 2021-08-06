Миротворцы сопроводили более тысячи паломников в монастыри в Карабахе

В течение месяца миротворцы обеспечили безопасность посещения монастырей и сопроводили в Нагорном Карабахе более тысячи паломников. Об этом на брифинге сообщил представитель российского миротворческого контингента подполковник Владислав Демкин.

«При содействии командования российского миротворческого контингента осуществлен обмен военнопленными между Азербайджаном и Арменией, 15 армянских военнослужащих были доставлены в Ереван самолетом военно-транспортной авиации Вооруженных сил Российской Федерации», - отметил он.

Также миротворцы обеспечили безопасное прохождение около 100 автомобильных колонн Вооруженных сил Азербайджана: через Лачинский коридор в северном и южном направлениях и по маршруту Шуша - Красный Базар - Каджар и обратно, а также Мадагиз - Кельбаджар и Мадагиз - Гетаван - Ванк.

Представители Российского центра гуманитарного реагирования при участии благотворительной организации «Спеши к добру» провели более 20 гуманитарных акций по оказанию помощи вынужденным переселенцам и нуждающимся семьям, выдали более 15 тонн гуманитарной помощи, добавил Демкин.