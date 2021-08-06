Путин поручил кабмину проанализировать и при необходимости поддержать россиян с низкими доходами

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать путем мониторинга ситуацию с доходами россиян. В соответствии с его поручением, при обнаружении случаев низкого их уровня, необходимо организовать дополнительную поддержку.

«Правительству Российской Федерации организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста», - говорится в сообщении.

Соответствующий доклад будет представлен президенту 1 ноября. Последующие - один раз в каждые полгода.