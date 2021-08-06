Армия Судно обеспечения «Всеволод Бобров» передано ВМФ России Тимур Шерзад Крановое оборудование позволяет судну проводить погрузку и разгрузку на необорудованные причалы или на другие корабли и суда в открытом море. © Фото: Северная верфь Читайте нас на: Судостроительный завод «Северная верфь» передал Военно-морскому флоту судно «Всеволод Бобров» проекта 23 120. «Не сомневаюсь, что экипажу будет комфортно служить на этом судне благодаря высокоавтоматизированной системе управления, просторным служебным и жилым помещениям, хорошему обзору с ходового поста», - сказал на церемонии подписания приемного акта генеральный директор «Северной верфи» Игорь Орлов. Задачи «Всеволода Боброва» - перевозка грузов, гидрографические исследования, а также помощь кораблям и судам, терпящим бедствие. Крановое оборудование позволяет проводить погрузку и разгрузку на необорудованные причалы или на другие корабли и суда в открытом море. Кроме этого, класс автоматизации А1 позволяет проводить безвахтенное обслуживание судна, а корпус ледового класса ARC4 может преодолевать лед толщиной до 0,6 метра. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика