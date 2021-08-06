Вице-премьер Борисов оценил потенциал опытного производства технополиса «ЭРА»

Опытное производство военного иннограда «ЭРА» имеет высокий потенциал и нуждается в постановке реальных научных и производственных задач. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в пятницу на выездном заседании Совета технополиса, которое состоялось в Анапе.

«Сегодня мы своими глазами увидели, какой потенциал у опытного производства технополиса, как качественно вырос функционал созданного дизайн-центра. Это хороший тренд, который надо поддерживать, ставя реальные научные и производственные задачи», - сказал Борисов.

Вице-премьер отметил, что инфраструктура технополиса стремительно развивается, что подразумевает необходимость в совместной скоординированной деятельности образовательных и научных организаций, предприятий промышленности и подразделений Минобороны РФ.