Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Оснащены в полном объеме»: начальник ГУ Железнодорожных войск рассказал о технике и вооружении

Анна Берестовая
01:51 06.08.2021
Олег Косенков рассказал, какая новая техника и вооружение поступают в железнодорожные войска РФ
«Оснащены в полном объеме»: начальник ГУ Железнодорожных войск рассказал о технике и вооружении
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Железнодорожные войска в полном объеме оснащены техникой и вооружением, при этом около половины из них представлены современными образцами. Об этом рассказал начальник Главного управления Железнодорожных войск генерал-лейтенант Олег Косенков в преддверии профессионального праздника.

Он уточнил, что в воинских частях ведется постоянная деятельность, направленная на модернизацию оснащения войск. В частности, создаются новые перспективные образцы техники.

Так, к настоящему времени универсальный сваебойный агрегат УСА-2М на базе автомобильного крана специального назначения КС-55729, МСДТ с массой ударной части 600, 1250 и 1800 килограммов, а также установки для завинчивания свай УЗС-85 пришли на замену устаревших агрегатов, использовавшихся ранее.

«Войска получили трактор тягач-дозировщик ТТД-3, автопоезда специальные АПС-1 и АПС-1-01, строительно-монтажный плашкоут СМП», - сообщил Косенков в интервью газете «Красная звезда».

Кроме того, кран автомобильный военного назначения КС-55729 грузоподъемностью 32 тонн, мобильная водолазная станция МВС, понтон самоходный толкач ПСТ-1 были включены в комплект моста-ленты МЛЖ-ВФ-ВТ. Также на оснащении войск присутствует кран автомобильный на 50 тонн КС-65713-5М, бульдозеры массой до 25 и 45 тонн ТМ10, экскаватор гусеничный 1,5 кубометров JS305LC, автогрейдер тяжелый до 25 тонн TG 250, каток вибрационный грунтовый RV-20-DT4.

Косенков добавил, что сегодня проводятся предварительные испытания путе­укладчика ПБ-5. Помимо прочего, для железнодорожных войск изготавливается наплавной железнодорожный мост НЖМ-2020, который планируется испытать на специальном учении «Запад-2021».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:51 Армия
«Оснащены в полном объеме»: начальник ГУ Железнодорожных войск рассказал о технике и вооружении
23:46 Армия
Видео
Военный Ил-76 сбросил 42 тонны воды для тушения пожара в Мордовии
21:17 В стране и мире
Видео
«Российский штамм оказался вежливым»: директор НИИ Пастера о мутациях COVID-19
21:47 Армия
Герасимов провел встречу с секретарем Совбеза Узбекистана
20:52 Спорт
Месси покинул футбольный клуб «Барселона»
Популярное
Видео
Выбросившего ребенка с балкона мужчину доставили в следственное управление: видео
Видео
Появились кадры с улицы Шумилова в Москве, где мужчина выбросил сына из окна многоэтажки
Видео
Восстал из пепла: на Урале поставили на шасси советский самолет-гигант «Бизон»
Видео
«Кто-то заметает следы»: бывший офицер полиции США о самоубийстве полицейских Капитолия
«Русские уже сделали»: Маск поделился, что изучает российские разработки
ФСБ РФ рассекретила имена 54 финнов, участвовавших в геноциде жителей Карелии в войну
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.