«Оснащены в полном объеме»: начальник ГУ Железнодорожных войск рассказал о технике и вооружении

Железнодорожные войска в полном объеме оснащены техникой и вооружением, при этом около половины из них представлены современными образцами. Об этом рассказал начальник Главного управления Железнодорожных войск генерал-лейтенант Олег Косенков в преддверии профессионального праздника.

Он уточнил, что в воинских частях ведется постоянная деятельность, направленная на модернизацию оснащения войск. В частности, создаются новые перспективные образцы техники.

Так, к настоящему времени универсальный сваебойный агрегат УСА-2М на базе автомобильного крана специального назначения КС-55729, МСДТ с массой ударной части 600, 1250 и 1800 килограммов, а также установки для завинчивания свай УЗС-85 пришли на замену устаревших агрегатов, использовавшихся ранее.

«Войска получили трактор тягач-дозировщик ТТД-3, автопоезда специальные АПС-1 и АПС-1-01, строительно-монтажный плашкоут СМП», - сообщил Косенков в интервью газете «Красная звезда».

Кроме того, кран автомобильный военного назначения КС-55729 грузоподъемностью 32 тонн, мобильная водолазная станция МВС, понтон самоходный толкач ПСТ-1 были включены в комплект моста-ленты МЛЖ-ВФ-ВТ. Также на оснащении войск присутствует кран автомобильный на 50 тонн КС-65713-5М, бульдозеры массой до 25 и 45 тонн ТМ10, экскаватор гусеничный 1,5 кубометров JS305LC, автогрейдер тяжелый до 25 тонн TG 250, каток вибрационный грунтовый RV-20-DT4.

Косенков добавил, что сегодня проводятся предварительные испытания путе­укладчика ПБ-5. Помимо прочего, для железнодорожных войск изготавливается наплавной железнодорожный мост НЖМ-2020, который планируется испытать на специальном учении «Запад-2021».