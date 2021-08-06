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«Человечество сошло с ума»: российские звезды высказались о новых правилах на «Грэмми»

Кира Карон
14:40 06.08.2021
Российские звезды высказались на тему о новых правилах музыкальной премии «Грэмми», которые будут в 2022 году.
«Человечество сошло с ума»: российские звезды высказались о новых правилах на «Грэмми»
© Фото: Javier Rojas, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Организаторы «Грэмми» в 2022 году введут «райдер инклюзивности», гарантирующий многообразие участников и персонала. 64-я ежегодная церемония вручения премии в следующем году будет проводиться с учетом «райдера инклюзивности», цель которого - обеспечить равенство и интегрированность на всех уровнях подготовки мероприятия.

Все новые международные и российские премии должны трансформироваться с учетом сегодняшнего времени. Мир изменился, а музыкальный мир тем более. Своим мнением поделился со «Звездой» российский продюсер Иосиф Пригожин.

«Поэтому необходимо внедрять все новые и новые технологии, особенно в условиях онлайн и пандемии. Сегодня мощный ресурс стриминговой платформы, и на них лидирует новое поколение, молодежь. Нужно менять, мне кажется, все правила игры, условия, тенденции. Музыка сегодня не зависит от тех, кто сидит в жюри. Мир изменился. Мы не против, чтобы там присутствовали, как говорится, «все цвета радуги».  Я не хочу, чтобы на нас давили и навязывали нам. Я не хочу, чтобы мне мешали жить. Мы не должны мешать друг другу жить», - сказал Пригожин.

Композитор, певец Игорь Корнелюк также прокомментировал новые правила музыкальной премии «Грэмми».

«Наш мир - общежитие, в котором есть разные люди с разными интересами. Человечество сошло с ума. Мне всегда казалось, что критериями оценки качественного художественного произведения являются талант и художественность этого произведения. Но поскольку мы живем в обществе потребителей, то все приобретает какие-то крайне извращенные формы. Произведения искусства уже перестали быть искусством. Это уже предмет шоу-бизнеса. Никто не поет песни, все исполняют треки. Со страхом смотрю на то, как мы развиваемся. Честно, единственное, что вселяет надежду. Согласно Гегелю, все в нашей жизни двигается по спирали. И музыка станет музыкальной», - сказал он.

Заслуженный артист России, певец и музыкант Валерий Сюткин высказался, что «все это напрасно».

«Мудрость - это когда знаешь, на что не обращать внимание. Поскольку я не номинирован на «Грэмми» и, видимо, никогда не буду, я не вижу причин как-то вникать. Мне кажется, что все это напрасно, чтобы были представители разных районов, квоты. Меня дядя Леша Кузнецов - наш замечательный народный артист, джазовый гитарист легендарный - научил одному хорошему ответу на все вопросы. Пока так, будем надеяться на более логичные времена. Задача какая? Это задача трудоустроить, ну давайте трудоустроим. Все поделим и будем без ярких событий, личностей жить. Будет все усредненное», - заключил музыкант.

Полный текст «райдера инклюзивности» для «Грэмми» будет опубликован 16 сентября.

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