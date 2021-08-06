Четыре человека погибли на трассе М-4 «Дон» в крупном ДТП с девятью автомобилями

В Аксайском районе Ростовской области произошло серьезное ДТП, в котором столкнулись сразу девять автомобилей. По данным МВД по Ростовской области, среди участников аварии на трассе М-4 «Дон» - два грузовых автомобиля и семь легковых.

«Авария произошла на 1770-м километре трассы "Дон". В результате ДТП четыре человека погибли и еще пять пострадали», - сообщили «Звезде» в МВД РФ по Ростовской области.

Пострадавшие в аварии на данный момент уже госпитализированы. На месте ДТП работают сотрудники МЧС РФ, которые отводят технику и транспорт.

Прокуратура организовала проверку в связи с ДТП, на место ЧП выехали заместитель прокурора Ростовской области и прокурор Аксайского района.