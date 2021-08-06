Военные связисты отбили атаку «террористов» под Хабаровском

В Хабаровском крае прошли учения военных связистов. Во время движения колонны к месту размещения станции помех из лесополосы прозвучали выстрелы и взрывы. Задача военных связистов - максимально быстро ликвидировать угрозу и продолжить движение по участку.

Бойцы должны уметь не только разворачивать комплексы радиоэлектронной борьбы и подавлять сигналы противника. Дать отпор любой диверсионной группе - один из нормативов во время тренировок у военных связистов Восточного округа.

Террористы вели огонь из закрытых позиций. Их цель - захватить радиорелейные станции и антенные модули. Используя дымовые шашки, военнослужащие сдержали атаку и взяли на себя боевую инициативу.

По учебной легенде, террористы одеты в военную форму специально. Так они пытаются запутать военнослужащих и создать в их рядах суматоху. Отразить налет террористов военному подразделению удалось меньше чем за пять минут.

После этого незаметно для ПВО условного противника военнослужащие развернули комплексы радиоэлектронной борьбы, обнаружили и подавили внешний сигнал. Обнаружить цель и навести оружие на нее теперь противник не сможет.

Такие учебные тренировки у военных связистов Восточного округа проходят каждую неделю. Сейчас военнослужащие готовятся к конкурсу «Отличники войсковой разведки». Стать ударной ротой войск радиоэлектронной борьбы - цель номер один у подразделения в ближайшее время.