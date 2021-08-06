В Красноярске рухнула опорная стена дома и раздавила пять автомобилей

Пять автомобилей в Красноярске оказались под завалами после обрушения подпорной стены дома, обрушившейся в результате проливных дождей по адресу: улица 60 лет Образования СССР, 50а.

«В результате прохождения неблагоприятных метеоусловий в Красноярске упала подпорная стена на парковке. Под завалами частично оказалось пять автомобилей. В автомобилях людей не было, пострадавших нет», - сообщили в ГУ МЧС по региону.

К месту аварии срочно направлены оперативные службы города и спасатели. Как уточнили в пресс-службе, в превентивных целях эвакуируют жителей многоэтажки.

В связи с ЧП прокуратурой организована проверка. По предварительным данным, подпорная стена была возведена застройщиком при строительстве жилого дома. При этом застройщик отрицает свою причастность к возведению стены.