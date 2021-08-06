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С ветерком: пенсионер из Санкт-Петербурга в 73 года с легкостью гоняет на скейтборде

Валентина Пескова
11:04 06.08.2021
Оказалось, что мужчина покорил доску еще в 1981 году и с тех пор ничуть не растерял своих профессиональных навыков.
© Видео: ТimukhinМax, Instagam © Фото: ТimukhinМax, Instagam
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Мужчина из Санкт-Петербурга покорил пользователей соцсетей своим мастерством катания на роликовой доске. Казалось бы, ничего необычного в этом быть не может, однако «пану-спортсмену», как выяснилось, уже 73 года.

Разместивший видеоролик пользователь ТimukhinМax, который и сам является тренером по катанию на доске для серфа, восхитился навыком «старшего товарища», который стоит на доске ничуть не хуже, чем он сам, несмотря на то, что у них внушительная разница в возрасте.

© ТimukhinМax, Instagam

Как написал пользователь, пенсионер по имени Игорь, с которым он случайно познакомился в Санкт-Петербурге, встал на скейтборд еще в 1981 году. С тех пор он легко гоняет по родному городу, причем на довольно больших скоростях.

«Какой же крутой этот Игорь! Необычная стойка! Техника как у олдскульных лыжников! Респект таким отцам основателям!))» - удивились опубликованному видео комментаторы.

В конце автор ролика с почтением добавил, что современным любителям катания на роликовых досках потребуются еще годы тренировок, чтобы достичь уровня 73-летнего мастера.

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