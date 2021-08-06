С ветерком: пенсионер из Санкт-Петербурга в 73 года с легкостью гоняет на скейтборде

Мужчина из Санкт-Петербурга покорил пользователей соцсетей своим мастерством катания на роликовой доске. Казалось бы, ничего необычного в этом быть не может, однако «пану-спортсмену», как выяснилось, уже 73 года.

Разместивший видеоролик пользователь ТimukhinМax, который и сам является тренером по катанию на доске для серфа, восхитился навыком «старшего товарища», который стоит на доске ничуть не хуже, чем он сам, несмотря на то, что у них внушительная разница в возрасте.