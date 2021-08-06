С ветерком: пенсионер из Санкт-Петербурга в 73 года с легкостью гоняет на скейтборде
Оказалось, что мужчина покорил доску еще в 1981 году и с тех пор ничуть не растерял своих профессиональных навыков.
© Видео: ТimukhinМax, Instagam © Фото: ТimukhinМax, Instagam
Мужчина из Санкт-Петербурга покорил пользователей соцсетей своим мастерством катания на роликовой доске. Казалось бы, ничего необычного в этом быть не может, однако «пану-спортсмену», как выяснилось, уже 73 года.
Разместивший видеоролик пользователь ТimukhinМax, который и сам является тренером по катанию на доске для серфа, восхитился навыком «старшего товарища», который стоит на доске ничуть не хуже, чем он сам, несмотря на то, что у них внушительная разница в возрасте.
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