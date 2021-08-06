Завалы, рвы, окопы: военные разведчики РФ и Индии прошли полосу препятствий в рамках учения «Индра-2021»

Военные разведчики Индии поучаствовали в состязании с российскими коллегами. Им предстояло пройти специальную полосу препятствий с элементами реального боя. Это состоялось в рамках совместного международного российско-индийского учения «Индра-2021» на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Длина полосы - два километра. Разведчики преодолели более 20 препятствий, в числе которых были проволочные заграждения, рвы, окопы, подземные ходы, завалы и многое другое. На протяжении полосы имитировались взрывы, стрельба, дым, огонь и звуки боя. По итогам состязаний российские военнослужащие опередили своих индийских коллег на 20 секунд.

Задача «Индры-2021» - повышение готовности органов управления, сил и средств в борьбе с терроризмом. Военнослужащие выполнили задачи по поиску, обнаружению и уничтожению условных вооруженных формирований в городских условиях и в лесном массиве.

Планом боевой подготовки войск ЮВО в 2021 году предусмотрено участие военнослужащих округа в международных учениях с подразделениями вооруженных сил Абхазии, Южной Осетии, Армении, Алжира, Индии, Казахстана, Пакистана и Египта.