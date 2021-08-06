Военные железнодорожники провели уникальную операцию на учениях в Брянской области: видео

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Специальные тактические учения стали первыми в текущем году, где были комплексно проверены возможности воинов-железнодорожников на неподготовленных участках местности совместно с подразделениями сухопутных, инженерных, РХБЗ войск, беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы на участке действующего железнодорожного полотна.

Работы проводились с использованием специальной военной техники, поступившей в 2021 году по гособоронзаказу, включая: укладочный кран железнодорожный УК-25, путеукладчик ПБ-3М, хоппер-дозаторы ВПМ-770, выправочно-подбивочно-отделочные машины ВПО-3000, тепловозы ТЭМ-18ДМ.