Военные железнодорожники провели уникальную операцию на учениях в Брянской области: видео
Железнодорожные войска ЗВО провели уникальную операцию по восстановлению объездных путей воинского эшелона в Брянской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Специалисты железнодорожных войск Западного военного округа провели уникальную операцию по восстановлению объездных путей воинского эшелона в Брянской области.
По легенде учений группы «противника» провели диверсию на железнодорожных развязках на пути следования специальной военной техники и воинских эшелонов при перебазировании танковых соединений округа.