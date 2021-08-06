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Завершилась активная фаза учений России и Узбекистана у афганской границы

Тимур Шерзад
11:20 06.08.2021
В процессе учений российско-узбекские войска обнаружили с воздуха группы условных незаконных военных формирований, пытающихся, по легенде учений, прорваться на территорию Узбекистана. После этого неприятель был блокирован и уничтожен. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Завершилась активная фаза учений России и Узбекистана «Юг-2021» на полигоне Термез у афганской границы. 

За учениями наблюдал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и его узбекский коллега Шухрат Халмухамедов. 

«В основу разработки замысла учений был положен опыт российских Вооруженных сил по борьбе с незаконными вооруженными формированиями в Сирии», - подчеркнул заместитель командующего Центральным военным округом генерал-лейтенант Михаил Теплинский.

В процессе учений российско-узбекские войска обнаружили с воздуха группы условных незаконных военных формирований, пытающихся, по легенде учений, прорваться на территорию Узбекистана. После этого неприятель был блокирован и уничтожен. 

«Российские и узбекские воинские формирования показали достаточно высокий уровень боевой выучки и слаженности действий», - отметил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. 

Он оценил цели учений как достигнутые. По словам Герасимова, Вооруженные силы России и дальше готовы делиться с узбекскими коллегами опытом борьбы с незаконными вооруженными формированиями. Узбекская сторона положительно восприняла тактику действий российских войск. Начальник российского Генштаба выразил уверенность, что такие учения будут не только повышать оборонный потенциал Узбекистана, но и способствовать укреплению взаимного доверия между военнослужащими обеих стран и государствами в целом.  

Всего в учениях задействовали около 1 500 военнослужащих России и Узбекистана, около 200 единиц вооружения и техники, включая четыре бомбардировщика дальней авиации Ту-22М3 ВКС России. 

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