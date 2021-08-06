Шойгу заявил, что основные преобразования в ВС России завершены
Основные преобразования в армии России уже завершены, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу 6 августа на встрече с сотрудниками «Красноярского машиностроительного завода».
«Создан новый вид Вооруженных сил - Воздушно-космические силы, сформированы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях, Объединенное стратегическое командование Северного флота, Силы специальных операций, военная полиция, воинские части и подразделения беспилотной авиации», - сказал министр обороны.
Шойгу назвал армию России одной из наиболее технологически развитых в мире. Российские Вооруженные силы имеют высокий процент современного вооружения и боевой техники - 70,1%, а если говорить о стратегических ядерных силах, то уровень современности достигает 86%, добавил глава военного ведомства.