«Рубин» и «Ракув» сыграли вничью в матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций

Казанский футбольный клуб «Рубин» закончил ничьей матч с польским «Ракувом». Встреча состоялась в рамках первой игры третьего раунда квалификации Лиги конференций и завершилась со счетом 0:0.

Команды вышли на поле в городе Бельско-Бяла в Польше. Ответный матч пройдет 12 августа в Казани. Игра против «Ракува» стала первой отборочной игрой казанцев в данном футбольном соревновании.

Игроки «Сочи» также сыграли вничью с футболистами белградского «Партизана». Встреча, прошедшая в Сочи, окончилась со счетом 1:1.