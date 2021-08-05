Дело рук не утопающих: спасатели Балтийского флота провели учения в Калининградской области

Спасатели Балтийского флота провели масштабные учения в Калининградской области. Помощь запросил условно терпящий бедствие ракетный катер. На внешний рейд выдвинулся целый спасательный караван.

Современный спасательный комбинезон надевается легко и быстро, фактически застегивается на молнию, и все. Но дает при этом положительную плавучесть и сберегает от холода - находиться в нем в воде можно практически неограниченно долго.

Корреспондент «Звезды» Максим Румянцев испробовал его на себе. Хотя быть в воде ему пришлось недолго из-за актуальных временных нормативов спасателей.

В учениях также задействовали авиацию - вертолеты отработали поиск и транспортировку условно пострадавших. А будто бы поврежденный катер отбуксировали на базу.