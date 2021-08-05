МИД РФ: Черное море из-за учений НАТО становится опасной зоной противостояния

В европейском департаменте МИД РФ заметили, что по причине проведения учений НАТО, акватория Черного моря начинает превращаться в зону опасного военного противостояния, а не в регион мира и добрососедства.

Говоря о том, как учения Sea Breeze-2021 сказываются на ситуации с безопасностью в черноморском регионе, в МИДе подчеркнули, что Россия продолжит принимать меры по обеспечению национальной безопасности с помощью дипломатических и иных инструментов.

«Совершенно очевидно, что подобного рода "тренировки" провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации», - цитирует РИА Новости заявил директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Дипломат отметил, что российская стороны неоднократно предупреждала, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у границ РФ уже заранее и заведомо несет в себе конфронтационный заряд со стороны иностранных партнеров.