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ФСБ РФ рассекретила имена 54 финнов, участвовавших в геноциде жителей Карелии в войну

Валентина Пескова
09:04 05.08.2021
В список лиц также вошли начальники и служащие концлагерей, созданных гражданами Финляндии в оккупированных районах Карелии.
ФСБ РФ рассекретила имена 54 финнов, участвовавших в геноциде жителей Карелии в войну
© Фото: ФСБ РФ по Карелии
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Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации рассекретили документы управления ФСБ РФ по Карелии, в которых содержится список из 54 финских граждан, которые несут ответственность за геноцид жителей Карелии во время Великой Отечественной войны.

В перечень фамилий наряду с другими лицами вошли также начальники и служащие концлагерей, созданных финнами в оккупированных районах Карелии, пишет РИА Новости.

В документах также упоминается руководитель так называемого Северного отделения «Русской освободительной армии» генерала Власова - Эриксон. Бывший российский офицер-белогвардеец, выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета.  Под его прикрытием работала Петрозаводская школа финской разведки.

Впоследствии бывший русский офицер переехал в Финляндию и стал там влиятельным человеком, работающим на радиостанции «Лахти» руководителем финской антисоветской радиопередачи.

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