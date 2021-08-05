ФСБ РФ рассекретила имена 54 финнов, участвовавших в геноциде жителей Карелии в войну

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации рассекретили документы управления ФСБ РФ по Карелии, в которых содержится список из 54 финских граждан, которые несут ответственность за геноцид жителей Карелии во время Великой Отечественной войны.

В перечень фамилий наряду с другими лицами вошли также начальники и служащие концлагерей, созданных финнами в оккупированных районах Карелии, пишет РИА Новости.

В документах также упоминается руководитель так называемого Северного отделения «Русской освободительной армии» генерала Власова - Эриксон. Бывший российский офицер-белогвардеец, выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета. Под его прикрытием работала Петрозаводская школа финской разведки.

Впоследствии бывший русский офицер переехал в Финляндию и стал там влиятельным человеком, работающим на радиостанции «Лахти» руководителем финской антисоветской радиопередачи.