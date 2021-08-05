Наводнение в Сибири: уровень рек Амура и Зеи за сутки вырос еще на четверть

Жители поселков в районе Благовещенска переживают небывалый паводок. Уровни воды рек Амура и Зеи выросли примерно на четверть. Около 80% территории поселка Зазейский уже находится под водой.

Как прогнозируют местные специалисты, в ближайшие два дня в реках ожидается еще более значительный прирост воды, в связи с чем продолжится подтопление домов, дорог и приусадебных участков.