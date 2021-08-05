Наводнение в Сибири: уровень рек Амура и Зеи за сутки вырос еще на четверть
В район наводнения вылетели спасатели МЧС РФ, в составе аэромобильной группировки находится 80 человек личного состава и 8 плавсредств.
© Видео: МЧС РФ © Фото: meimameev, telegram
Жители поселков в районе Благовещенска переживают небывалый паводок. Уровни воды рек Амура и Зеи выросли примерно на четверть. Около 80% территории поселка Зазейский уже находится под водой.
Как прогнозируют местные специалисты, в ближайшие два дня в реках ожидается еще более значительный прирост воды, в связи с чем продолжится подтопление домов, дорог и приусадебных участков.