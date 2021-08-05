Юнармейцы встретили золотого медалиста Олимпиады Никиту Нагорного

Олимпийцев российской сборной, вернувшихся из Японии, ждали у выхода с международных рейсов аэропорта Шереметьево. Из Токио прилетел и Никита Нагорный, начальник Главного штаба «Юнармии». Он с триумфом выступил на Олимпиаде и защитил честь Родины, а заодно - и военно-патриотического Движения. Еще перед соревнованиями Нагорный признался, что ему здорово помогает поддержка 850 000 юнармейцев.

В аэропорту юнармейцы удивили своего Лидера. Они встретили Нагорного восторженными криками и продолжительными овациями. А ансамбль «Юные патриоты» исполнил песню «Темп» из кинофильма «Баллада о спорте». Все дни Олимпиады ребята «болели» за своего лидера в социальных сетях: запустили акцию под хэштегом #впереднагорный, размещая у себя на страницах короткие видеоролики с мотивирующими лозунгами и теплыми пожеланиями в его адрес. По словам Никиты, это дало ему дополнительные силы и заставило двигаться дальше.

А днем ранее ему аплодировал Токио, где Нагорный взял «бронзу» на перекладине. Так же в активе начальника Главного штаба «Юнармии» - «бронза» в личном многоборье и «золотая» медаль в командном многоборье. Вместе с другими спортсменами (Артур Далалоян, Денис Аблязин и Давид Белявский) Нагорный принес России первую за 25 лет высшую награду. Причем он выполнил трюк, который назван в честь спортсмена и войдет в историю. Сам Никита признается, что доволен результатом.

«Сегодня была задача только одна – наслаждаться Олимпийскими играми и своим выступлением! Были, конечно, разные проблемы за это время. Хотелось бы поблагодарить всех, кто был сегодня с нами и продолжал болеть до последнего. И сегодня я доволен своим выступлением. Наконец-то!» - поделился гимнаст у себя в социальной сети.

В Шереметьево Нагорный признался, что для него было ценным каждое поздравление. И что ради таких эмоций он и бился с сильнейшими атлетами мира. Также Лидер «Юнармии» поделился планами на ближайшее время.

«Прежде всего, нужно восстановить силы после столь интенсивных тренировок и соревнований. А дальше – будет «Кубок Нагорного» для юнармейцев. В ближайшее время определим дисциплины и начнем реализовывать проект. У нас в Движении много ребят, которые серьезно занимаются спортом. Как раз для них мы учредили Летние Юнармейские игры, а сейчас работаем над их зимним эквивалентом. Хочется, чтобы участники Движения пережили те же эмоции, что и я на Олимпиаде», - добавил он.

С серьезным достижением начальника Главного штаба «Юнармии» поздравил Министр обороны России Сергей Шойгу.

«Общими усилиями всей дружной сплоченной команды спортсменов, тренеров и специалистов вы достойно представили нашу страну и впервые за 25 лет вновь доказали всему миру, что мы безусловные лидеры в этом виде спорта. 850-тысячный юнармейский отряд гордится вами. От всей души желаю вам не останавливаться на достигнутом. Уверен, впереди вас ждут новые яркие выступления, победы и достижения на благо нашей великой Родины», - говорится в поздравительной телеграмме.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах почти 850 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.