Военные медики ЦВО развернули мобильную ПЦР-лабораторию в госпитале в Хакасии
Военные медики Центрального военного округа развернули ПЦР-лабораторию в городе Черногорске Республики Хакасия.
Специалисты медицинской службы провели ряд мероприятий для подготовки аппаратуры к проведению исследований и лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19). После проверки аппаратуры военные медики осуществили загрузку первых образцов собранных у пациентов материалов.
В мобильной лаборатории будет проводиться исследование ПЦР-анализов находящихся на лечении пациентов военного госпиталя Центрального военного округа, развернутого в Черногорске на базе реабилитационного центра имени Александра Лебедя.
В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу по обращению главы Республики Хакасия для оказания помощи региону в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Хакасию из Челябинской области были направлены специалисты мобильного военного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений Центрального военного округа.