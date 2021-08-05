Армия Коронавирус Военные медики ЦВО развернули мобильную ПЦР-лабораторию в госпитале в Хакасии Анна Берестовая Специалисты ЦВО развернули ПЦР-лабораторию в городе Черногорске Республики Хакасия. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Военные медики Центрального военного округа развернули ПЦР-лабораторию в городе Черногорске Республики Хакасия. Специалисты медицинской службы провели ряд мероприятий для подготовки аппаратуры к проведению исследований и лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19). После проверки аппаратуры военные медики осуществили загрузку первых образцов собранных у пациентов материалов. В мобильной лаборатории будет проводиться исследование ПЦР-анализов находящихся на лечении пациентов военного госпиталя Центрального военного округа, развернутого в Черногорске на базе реабилитационного центра имени Александра Лебедя. В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу по обращению главы Республики Хакасия для оказания помощи региону в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Хакасию из Челябинской области были направлены специалисты мобильного военного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений Центрального военного округа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика