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В Москве вакцинировали от COVID-19 будущих участников Парада Победы 2022 года

Анна Берестовая
05:41 05.08.2021
Будущие участники Парада Победы в честь 9 мая прошли вакцинацию от коронавируса в Москве.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В отдельном Комендантском Преображенском полку Западного военного округа завершена вакцинация военнослужащих весеннего призыва 2021 года, которые уже 9 мая 2022 года примут участие в военном параде на Красной площади, препаратом «Гам-Ковид-Вак».

Вакцинация проводилась добровольно. К ней допускались только те военнослужащие, которые ранее не болели коронавирусной инфекцией и на момент получения дозы не имеют симптомов простудных заболеваний.

Перед вакцинированием с военнослужащими проводилась беседа с доведением до них информации о воздействии препарата «Гам-Ковид-Вак» на организм человека, а также информирование о возможных побочных явлениях. Каждый вакцинируемый подписывал согласие на проведение вакцинации.

Также в Преображенском полку ЗВО приступили к ревакцинации военнослужащих и членов семей, которые прошли полный курс вакцинации до 1 января 2021 года. В первую очередь ревакцинация проводится с военнослужащими, несущими боевое дежурство, медперсоналом, участниками Армейских международных игр и Международного военно-технического форума.

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