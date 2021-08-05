Здание завода полыхает под Новым Уренгоем

В здании завода по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем начался пожар. Об этом сообщили в МЧС.

На месте работают пожарные. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на спасателей, в результате инцидента никто не пострадал. Площадь возгорания на данный момент неизвестна.

Пожар возник внутри здания, угроза соседним объектам, по данным СМИ, отсутствует. К тушению привлечено 27 человек и 12 единиц техники.