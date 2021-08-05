В Абхазии нашли заблудившуюся в горах туристку из России
Заблудившуюся в горных лесах россиянку обнаружили спасатели в Абхазии.
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Туристка из России была обнаружена абхазскими спасателями вблизи горы на территории Нового Афона. Женщина заблудилась в лесополосе, расположенной на местности.
Сотрудники поисково-спасательного отряда, проводившие патрулирование совместно с пожарными, помогли россиянке выйти на тропу и добраться до Новоафонского монастыря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Республики.
По дороге к городу спасатели столкнулись с семьей российских туристов, гулявшей вместе с маленьким ребенком. Людей, намеревавшихся также следовать в гору, убедили вернуться в город ради их безопасности.