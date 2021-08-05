В Абхазии нашли заблудившуюся в горах туристку из России

Туристка из России была обнаружена абхазскими спасателями вблизи горы на территории Нового Афона. Женщина заблудилась в лесополосе, расположенной на местности.

Сотрудники поисково-спасательного отряда, проводившие патрулирование совместно с пожарными, помогли россиянке выйти на тропу и добраться до Новоафонского монастыря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Республики.

По дороге к городу спасатели столкнулись с семьей российских туристов, гулявшей вместе с маленьким ребенком. Людей, намеревавшихся также следовать в гору, убедили вернуться в город ради их безопасности.