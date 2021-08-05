В Кузбассе 11 человек пострадали при столкновении вахтового автобуса с грузовиком

В Кемеровской области на территории Прокопьевского муниципального округа произошло ДТП с участием грузовой машины и пассажирского вахтового автобуса. Инцидент случился в 06:10 на 157 километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск - Новокузнецк».

Согласно предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением, выбрав небезопасную скорость, и врезался в автобус. Из-за столкновения последний унесло за пределы проезжей части, после чего он опрокинулся набок. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

В грузовом авто было два человека, включая водителя, тогда как в салоне вахтового транспорта на момент аварии находились восемь пассажиров и водитель. Все 11 человек были госпитализированы для обследования.