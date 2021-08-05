Спецназ РФ и Узбекистана провел диверсионную операцию в тылу «противника» на полигоне Термез: видео

В Сурхардарьинской области на полигоне Термез военнослужащие подразделений специального назначения России и Узбекистана в ходе учений провели совместную операцию по ведению диверсионных действий в тылу условного противника.

В ходе практических действий разведывательные группы СпН совершили десантирование из транспортно-боевых вертолетов Ми-171 и Н-215 беспарашютным способом с использованием спусковых устройств. Десантирование с использованием элементов горного снаряжения проводилось с высоты 25 метров на неподготовленные площадки.

После приземления группы СпН провели разведку района, обнаружили и уничтожили лагерь условных незаконных вооруженных формирований. Также разведгруппы отработали вопросы снятия часового, ведения наблюдения, совершения многокилометрового марша на пункт сбора.

В совместных российско-узбекских учениях на полигоне Термез принимают участие около 1,5 тысяч военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Республики Узбекистан. Российско-узбекские учения проходят на фоне дестабилизации обстановки в соседнем Афганистане в целях отработки вопросов отражения возможных угроз и практического взаимодействия по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

Скоординированными совместными действиями по нейтрализации расширяющегося спектра вызовов и угроз военной безопасности и конфликтного потенциала по периметру границ ОДКБ станет ряд совместных учений по линии Организации Договора о коллективной безопасности, которые пройдут до конца этого года на территории Таджикистана и России.