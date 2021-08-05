Грузовик с мигрантами перевернулся в Техасе: 11 погибших

В Соединенных Штатах как минимум 11 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в штате Техас. Инцидент произошел после полудня по местному времени в округе Брукс, в нескольких километрах от американо-мексиканской границы.

Во время движения по дороге опрокинулся фургон с мигрантами. Помимо погибших еще 12 человек получили травмы. Пострадавших в результате происшествия людей доставляют в медучреждения на вертолетах.

Соответствующую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на местное подразделение американского телеканала NBC. Данных о состоянии выживших и причинах произошедшего к настоящему моменту не поступало.