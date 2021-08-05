Военный Ил-76 сбросил 42 тонны воды для тушения пожара в Мордовии
Самолет военно-транспортной авиации поучаствовал в тушении пожара в Мордовском государственном природном заповеднике.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Экипаж военно-транспортной авиации выполнил сброс 42 тонн воды для тушения пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника.
После выполнения полета самолет военно-транспортной авиации выполнил посадку на аэродроме в Ульяновской области для заправки авиационной техники водой и подготовки к повторному вылету.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика