Армия Военный Ил-76 сбросил 42 тонны воды для тушения пожара в Мордовии Анна Берестовая Самолет военно-транспортной авиации поучаствовал в тушении пожара в Мордовском государственном природном заповеднике. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Экипаж военно-транспортной авиации выполнил сброс 42 тонн воды для тушения пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника. После выполнения полета самолет военно-транспортной авиации выполнил посадку на аэродроме в Ульяновской области для заправки авиационной техники водой и подготовки к повторному вылету. © Минобороны РФ По решению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника выделены самолеты военно-транспортной авиации (ВТА). Самолеты Ил-76, задействованные в тушении пожара, оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2), емкостью 42 тонны, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика