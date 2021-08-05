Оборона Самары: мотострелки ЦВО отразили крупное нападение «противника»

В Самарской области завершилось тактическое учение, в ходе которого военнослужащие мотострелковых подразделений Центрального военного округа отразили атаку крупных сил условного противника. В учении приняли участие более 800 военнослужащих и свыше 80 единиц боевой и специальной техники.

По замыслу учения, «неприятель» намеревался занять стратегические позиции и выполнять точечные выстрелы из артиллерийских орудий. Для недопущения прорыва штурмовых групп условного противника оборону заняли мотострелки, которые с помощью вооружения бронетранспортеров БТР-82А и штатного стрелкового оружия «уничтожили» живую силу и легкую бронетехнику.

Особое внимание уделялось вопросам взаимодействия между разными родами войск. Также в ходе учения отрабатывались вопросы эвакуации с условного поля боя «пострадавших» военнослужащих и «поврежденную» боевую технику силами медицинских и ремонтных подразделений, входящих в состав мотострелкового соединения.