Из Германии в РФ экстрадировали обвиняемого в особо крупном мошенничестве бывшего чиновника

Правоохранители Германии экстрадировали в Россию бывшего сотрудника администрации Чеховского района Московской области, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

«По версии следствия, с 2004 по 2016 гг. он и другие фигуранты в целях незаконного приобретения права собственности на земельные участки, расположенные на территории Чеховского района Московской области, организовали и обеспечили внесение в межевые документы заведомо ложных сведений», - говорится в Telegram-канале ведомства.

В 2020 году экс-чиновника задержали в Германии, после чего Генпрокуратура направила запрос о его экстардиции. Обвиняемый будет доставлен в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола.