Армия Шойгу проверит ход выполнения гособоронзаказа на «Красмаше» Алексей Курильченко Министр обороны РФ проверит ход выполнения гособоронзаказа на Красноярском машиностроительном заводе. © Фото: MOD Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Министр обороны РФ Сергей Шойгу проведет проверку выполнения гособоронзаказа на Красноярском машиностроительным заводе («Красмаш»). Мероприятие организовано в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа. «Сегодня в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) министр обороны РФ прибыл в Красноярск, где проверит ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии "Красмаш"», сообщили в Минобороны. Министр также выслушает доклад командования РВСН и ЦВО о выполнении мероприятий боевой подготовки, организации учебного процесса соединений и частей, дислоцированных в регионе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика