Шойгу проверит ход выполнения гособоронзаказа на «Красмаше»
Министр обороны РФ проверит ход выполнения гособоронзаказа на Красноярском машиностроительном заводе.
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проведет проверку выполнения гособоронзаказа на Красноярском машиностроительным заводе («Красмаш»). Мероприятие организовано в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа.
«Сегодня в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) министр обороны РФ прибыл в Красноярск, где проверит ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятии "Красмаш"», сообщили в Минобороны.
Министр также выслушает доклад командования РВСН и ЦВО о выполнении мероприятий боевой подготовки, организации учебного процесса соединений и частей, дислоцированных в регионе.