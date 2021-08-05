«Это очень странное решение»: бывший работник IT-компании отреагировал на свое дистанционное увольнение
Молодой человек признался, что ему очень нравилось работать в компании, было интересно, и все было хорошо ровно до последнего момента.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pius Koller, imageBROKER, Globallookpress
Директор IT-компании провел необычное сокращение: Александр Агапитов принял решение о дистанционном увольнении примерно 150 сотрудников. Для этого он направил каждому письмо с не самым внятным объяснением причин. В целом увольнение произошло якобы по причине низких «активности и вовлеченности» сотрудников в рабочий процесс.
Руководитель компании пообещал помочь уволенным сотрудникам с дальнейшим трудоустройством. Свое непопулярное решение он объяснил амбициозными целями.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика