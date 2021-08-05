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«Это очень странное решение»: бывший работник IT-компании отреагировал на свое дистанционное увольнение

Егор Левин
18:55 05.08.2021
Молодой человек признался, что ему очень нравилось работать в компании, было интересно, и все было хорошо ровно до последнего момента.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pius Koller, imageBROKER, Globallookpress
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Директор IT-компании провел необычное сокращение: Александр Агапитов принял решение о дистанционном увольнении примерно 150 сотрудников. Для этого он направил каждому письмо с не самым внятным объяснением причин. В целом увольнение произошло якобы по причине низких «активности и вовлеченности» сотрудников в рабочий процесс.

Руководитель компании пообещал помочь уволенным сотрудникам с дальнейшим трудоустройством. Свое непопулярное решение он объяснил амбициозными целями.

© MK, Twitter

Один из теперь уже бывших сотрудников предприятия Вячеслав Белоглазов подтвердил «Звезде», что заочное увольнение имело место быть. По его словам, ничто не предвещало такого решения руководства.

Молодой человек признался, что ему очень нравилось работать в пермской компании. Состоял он в ней немногим более года, но, по его словам, и этого времени было достаточно, чтобы составить благоприятное впечатление.

«До этого не было такого. Мне там очень нравилось, там классные люди, я со многими там познакомился, со многими общаюсь. Мы ходили в походы, сплавы, всегда все было за счет компании, было здорово», - поделился Вячеслав.

Почему все произошло именно так, он не понимает. Но не выражает особого недовольства.

«У меня нет никаких претензий, но для меня это очень странное решение, если честно», - сказал он.

В письме об увольнении оговаривалось, что решение было принято на основании наблюдений за активностью сотрудников специальной командой.

«Какой-то был алгоритм, который вычислял по каким-то признакам. Не знаю, насколько это объективно или нет, но вот так», - подытожил молодой человек.

Но как это все работало, Белоглазову также неизвестно.

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