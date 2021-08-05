«Это очень странное решение»: бывший работник IT-компании отреагировал на свое дистанционное увольнение

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Один из теперь уже бывших сотрудников предприятия Вячеслав Белоглазов подтвердил «Звезде», что заочное увольнение имело место быть. По его словам, ничто не предвещало такого решения руководства.

Молодой человек признался, что ему очень нравилось работать в пермской компании. Состоял он в ней немногим более года, но, по его словам, и этого времени было достаточно, чтобы составить благоприятное впечатление.

«До этого не было такого. Мне там очень нравилось, там классные люди, я со многими там познакомился, со многими общаюсь. Мы ходили в походы, сплавы, всегда все было за счет компании, было здорово», - поделился Вячеслав.

Почему все произошло именно так, он не понимает. Но не выражает особого недовольства.

«У меня нет никаких претензий, но для меня это очень странное решение, если честно», - сказал он.

В письме об увольнении оговаривалось, что решение было принято на основании наблюдений за активностью сотрудников специальной командой.

«Какой-то был алгоритм, который вычислял по каким-то признакам. Не знаю, насколько это объективно или нет, но вот так», - подытожил молодой человек.

Но как это все работало, Белоглазову также неизвестно.