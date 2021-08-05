Армия Начальники Генштабов РФ и Узбекистана почтили память погибших в Великую Отечественную Тимур Шерзад Церемония прошла после переговоров, прошедших между двумя начальниками Генштабов. Они обсуждали вопросы сохранения стабильности в Центральной Азии. © Фото: Архив газеты "Красная звезда" Читайте нас на: Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и его коллега Шурхат Халмухамедов из Узбекистана почтили память ветеранов Великой Отечественной войны. Они возложили цветы к монументу «Ода стойкости», посвященному воинам, погибшим в годы ВОВ. Монумент посвящен памяти Зульфии Закировой, потерявшей в Великую Отечественную войну пятерых сыновей. Церемония прошла после переговоров, прошедших между двумя начальниками Генштабов. Они обсуждали вопросы сохранения стабильности в Центральной Азии. Завершив возложение цветов, Герасимов и Халмухамедов осмотрели ташкентский парк Победы и Музей славы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика