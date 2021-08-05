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Военный Ил-76 вылетел на помощь в тушении Мордовского заповедника

Андрей Аркадьев
18:18 05.08.2021
Самолет, оборудованный выливным авиационным прибором (ВАП-2), вылетел с аэродрома Оренбург к месту тушения.
Военный Ил-76 вылетел на помощь в тушении Мордовского заповедника
© Фото: Минобороны России
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Военно-транспортный самолет Ил-76 вылетел тушить природный пожар в Мордовском заповеднике, сообщает Министерство обороны РФ. Он будет сбрасывать воду на горящий лес.

«По решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника направлен самолет военно-транспортной авиации (ВТА)», - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило о ликвидации природного пожара в Оренбуржье.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

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