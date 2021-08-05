Диетолог объяснил, помогают ли биодобавки при похудении

Прием биодобавок для похудения может несколько облегчить соблюдение диеты, однако сам по себе эффекта не дает. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«В какой-то момент мы немножко можем получить эффект, они (биодобавки. - Прим. ред.) никакого похудения сами по себе автоматически не вызывают, то есть вы все равно должны соблюдать диету, двигаться больше, никакая добавка за вас это не сделает, просто при соблюдении диеты добавка может немного облегчить соблюдение диеты и улучшить эффект», - пояснил врач.

Например, пищевые волокна могут помочь снизить аппетит или замедлить всасывание пищи, женьшень, как добавка, призван стимулировать расход энергии и обмен веществ, отметил Гинзбург.

При этом он подчеркнул, что эффективность биологических добавок в похудении с точки зрения доказательной медицины крайне низкая.