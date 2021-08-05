Армия Россия увеличила поставки вооружений странам Центральной Азии Тимур Шерзад Начальник Генштаба ВС РФ добавил, что Россия оказывает методическое содействие в совершенствовании вооруженных сил Узбекистана, а еще готовит для них квалифицированные кадры в российских военных вузах. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Россия увеличила поставки вооружений странам Центральной Азии. Основная цель - отражение террористических угроз. «В целях реагирования на обострение обстановки в регионе и отработки действий по отражению террористических угроз спланирован ряд совместных учений как на территории Узбекистана, так и на территории Таджикистана. Организованы дополнительные поставки вооружения, техники и военного имущества, в рамках военно-технической помощи», - сказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе встречи с узбекским коллегой Шухратом Халмухамедовым. Герасимов добавил, что Россия также оказывает методическое содействие в совершенствовании вооруженных сил Узбекистана, а еще готовит для них квалифицированные кадры в российских военных вузах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика