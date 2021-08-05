Россия увеличила поставки вооружений странам Центральной Азии
Начальник Генштаба ВС РФ добавил, что Россия оказывает методическое содействие в совершенствовании вооруженных сил Узбекистана, а еще готовит для них квалифицированные кадры в российских военных вузах.
© Фото: Минобороны России
Россия увеличила поставки вооружений странам Центральной Азии. Основная цель - отражение террористических угроз.
«В целях реагирования на обострение обстановки в регионе и отработки действий по отражению террористических угроз спланирован ряд совместных учений как на территории Узбекистана, так и на территории Таджикистана. Организованы дополнительные поставки вооружения, техники и военного имущества, в рамках военно-технической помощи», - сказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе встречи с узбекским коллегой Шухратом Халмухамедовым.
Герасимов добавил, что Россия также оказывает методическое содействие в совершенствовании вооруженных сил Узбекистана, а еще готовит для них квалифицированные кадры в российских военных вузах.