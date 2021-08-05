«Приезжайте прямо сейчас»: Путин позвал Савельева обсудить вопросы транспорта
Глава государства уточнил, что министр должен прибыть в Кремль сразу после заседания правительства.
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Президент России Владимир Путин пригласил министра транспорта Виталия Савельева неотложно обсудить вопросы его отрасли прямо сразу после
«Подъезжайте прямо сейчас ко мне. Доложите мне лично, мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас», - сказал Путин.
Глава государства уточнил, что министр должен прибыть в Кремль сразу после заседания правительства.