В стране и мире «Приезжайте прямо сейчас»: Путин позвал Савельева обсудить вопросы транспорта Егор Левин Глава государства уточнил, что министр должен прибыть в Кремль сразу после заседания правительства. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин пригласил министра транспорта Виталия Савельева неотложно обсудить вопросы его отрасли прямо сразу после «Подъезжайте прямо сейчас ко мне. Доложите мне лично, мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас», - сказал Путин. Глава государства уточнил, что министр должен прибыть в Кремль сразу после заседания правительства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика